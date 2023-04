Belg heeft zelfde probleem als Ron Jans; onderzoek naar racisme in MLS

Er is een onderzoek gestart na mogelijke racistische uitlatingen van de Belgische voetballer Dante Vanzeir. De speler van New York Red Bulls zou in de wedstrijd tegen San Jose Earthquakes een racistische opmerking hebben gemaakt, waardoor de wedstrijd langdurig stil kwam te liggen. In het verleden ondervond Ron Jans dezelfde problemen met racisme in de MLS.

De huidige oefenmeester van FC Twente was in het verleden actief bij het Amerikaanse FC Cincinnati en bij die club zong hij het 'n-woord' mee in de kleedkamer. Dat viel absoluut niet goed, waarna door zijn werkgever een onderzoek werd ingesteld. Ron Jans koos ervoor het hele traject niet af te wachten en zelf op te stappen als hoofdtrainer van de Amerikanen. Duidelijk is dat er tegen racistische uitlatingen in Amerika - in dit geval in de voetballerij - hard opgetreden wordt.

Dezelfde problemen wachten nu mogelijk voor Vanzeir, die in de 54e minuut van de wedstrijd een vermeende racistische opmerking zou hebben gemaakt, zo onthulde tegenstander Ebobisse na afloop van het duel. De aanvaller van San Jose Earthquakes gaf aan dat het vermoedelijk niet aan één persoon was gericht, maar het zorgde wel voor de nodige ophef. Door het incident lag het duel in de Amerikaanse competitie maar liefst twintig minuten stil.

De club van Vanzeir, New York Red Bulls, heeft middels een statement gereageerd op het incident: “Tijdens de wedstrijd van zaterdag werd ons gemeld dat een van onze spelers naar verluidt een racistisch scheldwoord op het veld heeft gebruikt. De Red Bulls nemen deze zaken heel ernstig en hebben de beschuldigingen onmiddellijk gemeld bij de Major League Soccer", valt er te lezen. "We zullen meewerken aan het onderzoek van de Liga. De New York Red Bulls gedogen geen enkele vorm van intimidatie of discriminatie.”