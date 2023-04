Belgen likken wonden: 'De arrogante Nederlandse analisten hadden gelijk'

België heeft een dramatische Europese avond achter de rug. Na de uitschakeling van RSC Anderlecht door AZ kwam ook de Europese campagne van Union Sint-Gillis en KAA Gent ten einde. Met name de exit van Anderlecht geeft stof tot napraten.

Anderlecht verloor met 2-0 van AZ en trok in de penaltyserie aan het kortste eind. "Ik zag totáál geen scherpte bij Anderlecht, AZ voetbalde veel gretiger", schrijft Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "Ze verzopen allemaal, op oudgediende en kapitein Jan Vertonghen na. Hij was de enige veldspeler die overeind bleef, al kan Verbruggen zich ook niks verwijten. Hij kuiste in zijn eentje zoveel mogelijk op en zorgde ervoor dat er nog verlengingen en strafschoppen kwamen. Al de anderen gaven niet thuis. Vorige week waren de Nederlanders al kritisch voor Anderlecht. Ze zullen Anderlecht nu wel helemáál onder de grond steken: als je een 2-0 tegen - met alle respect - AZ niet kan vasthouden."

Artikel gaat verder onder video

"Na de 2–0-zege van Anderlecht in Brussel was de Nederlandse pers kritisch voor AZ. Een schande dat het tegen dit armtierige Anderlecht fout liep', was de teneur. Nochtans waren de Brusselaars in eigen huis wel de betere ploeg. Maar zo slecht AZ vorige week voor de dag kwam, zo lamentabel deed Anderlecht het in de terugwedstrijd", aldus De Standaard. "Anderlecht verdiende het simpelweg niet om door te stoten en die eerste Europese halve finale te halen sinds 1990. Het verzuimde om geschiedenis te schrijven: doodzonde na zo’n unieke kans."

Volgebs Jürgen Geril van Het Nieuwsblad is Anderlecht door AZ van de mat geveegd. "Nou bedankt, Anderlecht. Ik zit de ploeg in deze krant te verdedigen tegen de arrogante Nederlandse analisten die jullie kleineerden na de 2-0-zege in Brussel. Ik durfde bijna het AFAS-stadion niet in en na godbetert 12 minuten en 50 seconden moest ik hen al gelijk geven. Wat was dat in hemelsnaam? Toegegeven, de Nederlandse analisten hadden gelijk."

Waar Anderlecht werd uitgeschakeld door AZ, ging het voor Union Sint-Gillis en KAA Gent mis tegen respectievelijk Bayer Leverkusen en West Ham United. "Einde, finito, afgelopen, klaar", aldus Sporza na de voor België dramatisch verlopen avond.