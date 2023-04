Bergwijn schiet in de lach als hij vooruitblikt op pikante terugkeer

Steven Bergwijn staat zondagmiddag voor een pikante terugkeer in het Philips Stadion. De aanvaller komt met Ajax op bezoek bij PSV. Bergwijn vertrok in de winterse transferperiode van het seizoen 2019/2020 bij PSV voor een avontuur bij Tottenham Hotspur. Afgelopen transferwinter keerde de 25-jarige vleugelspeler terug naar Nederland, en dat maakte behoorlijk wat los in Eindhoven.

“Ik verwacht geen warm welkom”, lacht Bergwijn als hij vooruitblikt op het duel samen met ESPN. “Maar dat maakt ook niet uit, dat hoort bij het voetbal en vind ik alleen maar lekker eerlijk gezegd”, gaat de aanvaller verder. “Ik hou van dit soort wedstrijden, die geven iets extra’s”, vertelt Bergwijn. Ajax en PSV strijden zondagmiddag om de tweede plaats in de Eredivisie.

‘Leven of dood’

Ajax trof PSV dit seizoen al twee keer en houdt aan die ontmoetingen niet de beste gevoelens over. PSV was de baas tijdens wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal en ook in de competitie waren de Eindhovenaren te sterk voor Ajax. Bergwijn en de Amsterdammers azen op revanche. “We moeten het rechtzetten. Het is een wedstrijd van leven of dood”, stelt de 25-jarige rechtspoot.

Voor Bergwijn wordt het duel met PSV zoals gezegd extra speciaal. De aanvaller debuteerde bij (Jong) PSV in het betaalde voetbal. In het seizoen 2014/2015 werd de geboren Amsterdammers overgeheveld naar het eerste elftal en groeide uit tot een van de sterkhouders van het elftal. Tottenham nam Bergwijn voor zo’n dertig miljoen euro over.