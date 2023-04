Bezem gaat door staf bij FC Twente: nieuweling Joseph Oosting kan aan de slag

FC Twente gaat na dit seizoen niet verder met Ivar van Dinteren en Adrie Bogers. De assistenten van huidig hoofdtrainer Ron Jans laten De Grolsch Veste komende zomer achter zich. Eerder werd al bekend dat Jans na drie seizoenen in Enschede gaat vertrekken bij de club.

Van Dinteren en Bogers hadden allebei een aflopend contract bij Twente. De club bracht donderdagochtend naar buiten dat die verbintenissen niet zullen worden verlengd. Van Dinteren voegde zich in 2020 samen met Jans bij de club, terwijl Bogers sinds afgelopen zomer actief was bij de Tukkers. Met het vertrek van de twee assistenten wil Twente zijn nieuwe hoofdtrainer, Joseph Oosting, alle ruimte geven om zijn eigen staf samen te stellen. De 51-jarige Emmenaar komt komende zomer over van RKC Waalwijk en tekende voor twee seizoenen.

"Ivar had en heeft nog steeds een groot aandeel in de ontwikkeling van de individuele spelers en het team. Met zijn kennis, maar ook met zijn enthousiasme en zijn inzet heeft hij de club samen met de andere stafleden naar voren gestuwd. Adrie was vorig seizoen de opvolger van assistent Andries Ulderink. Hij bleek met zijn jarenlange ervaring een zeer welkome aanvulling op de trainersstaf", vertelt technisch directeur Jan Steuer op de website van Twente over het vertrek van Van Dinteren en Bogers.

Het heeft er alle schijn van dat Peter Uneken in het kielzog van Oosting mee gaat naar Twente. De voormalig profvoetballer van FC Emmen, FC Den Bosch en Helmond Sport is momenteel bij RKC al de assistent van de oefenmeester. De 51-jarige Uneken werkte de afgelopen jaren als jeugdtrainer bij Den Bosch, NEC en PSV. Tussen 2019 en 2021 stond hij in de Keuken Kampioen Divisie voor de groep bij Jong PSV. Daarna vertrok hij naar RKC, waar hij vandaag de dag dus nog assistent is van Oosting. Die wil hem graag meenemen naar Twente.