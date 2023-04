Blessure-update Noppert is een domper voor sc Heerenveen en het Nederlands elftal

De kans is aanwezig is dat Andries Noppert zijn laatste wedstrijd van dit seizoen al heeft gespeeld. De doelman, tijdens het afgelopen WK in Qatar nog de nummer één bij het Nederlands elftal, raakte in januari geblesseerd aan zijn lies en wordt binnenkort geopereerd. Dat meldt zijn club sc Heerenveen.

Noppert was in de eerste seizoenshelft de grote uitblinker bij sc Heerenveen. De boomlange doelman had een paar maanden eerder Go Ahead Eagles transfervrije verruild voor sc Heerenveen. Noppert maakte in Deventer al een goede indruk en trok die lijn moeiteloos door in Friesland. Hij keepte zich zelfs in de kijker van toenmalig bondscoach Louis van Gaal, die hem selecteerde voor het WK in Qatar en zelfs benoemde tot eerste doelman tijdens dat toernooi.

Ook in Qatar kreeg Noppert complimenten voor zijn optredens, al kon hij Oranje niet behoeden voor uitschakeling in de kwartfinale tegen Argentinië. Noppert kwam na het WK nog driemaal in actie voor sc Heerenveen, alvorens een liesblessure hem buitenspel zette. ‘De 29-jarige doelman raakte in januari geblesseerd en hoopte aanvankelijk zonder ingreep te kunnen herstellen’, leest het op de clubsite van sc Heerenveen. Maar nu moet Noppert toch onder het mes. Heerenveen laat weten dat hij binnenkort wordt geopereerd aan een liesblessure, waardoor het ‘nog onduidelijk is of de Oranje-international dit seizoen nog in actie kan komen’.

Het ontbreken van Noppert is een groot gemis voor sc Heerenveen, dat het ook al geruime tijd moet stellen zonder Sven van Beek. Xavier Mous is de vervanger van Noppert. Mous kwam dit seizoen vooralsnog tien keer in actie in de Eredivisie. Hij moest al 21 treffers toestaan, slechts één keer hield hij zijn doel schoon. Dat was in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Heerenveen is de huidige nummer negen van de Eredivisie en moet nog alle zeilen bijzetten om deelname aan de play-offs voor Europees voetbal te bewerkstelligen.

Oranje

Door zijn blessure moest Noppert uiteraard de afgelopen interlands van het Nederlands elftal aan zich voorbij laten gaan. Ronald Koeman kon ook geen beroep doen op Justin Bijlow. Jasper Cillessen, Mark Flekken en Bart Verbruggen mochten zich melden in Zeist. Verbruggen was echter een van de slachtoffers van de 'kipkerrie-gate', waardoor hij het trainingskamp voortijdig moest verlaten. Koeman liet in aanloop naar de eerste interlands van zijn tweede periode als bondscoach overigens weten dat Noppert in beeld blijft bij Oranje. Het Nederlands elftal treedt in juni aan in de Final Four van de Nations League, maar die lijkt Noppert eveneens uit zijn hoofd te kunnen zetten.