Borussia Dortmund slaat flater en geeft Bayern München uitgelezen kans

Borussia Dortmund heeft vrijdagavond kostbaar puntverlies geleden op bezoek bij laagvlieger VfL Bochum, Der Borussen speelden in het Vonovia Ruhrstadion met 1-1 gelijk, waardoor Bayern München de kans krijgt op de koppositie in de Bundesliga dit weekend weer over te nemen.

De bezoekers uit Dortmund begonnen dramatisch aan het duel tegen VfL Bochum, de ploeg van voormalig Vitesse-trainer Thomas Letsch. De thuisploeg kwam namelijk al binnen vijf minuten spelen op voorsprong via Anthony Lossila, waardoor Borussia Dortmund al razendsnel in de achtervolging moest.

Toch kwamen de bezoekers al snel langszij, want Karim Adeyemi zette zijn ploeg twee minuten na de treffer van VfL Bochum alweer op gelijke hoogste met de de nummer vijftien van Duitsland. Borussia Dortmund was overduidelijk de betere ploeg in Bochum, maar wist dit in het resterende deel van de wedstrijd niet in de score uit te drukken. Daardoor werd er zeer kostbaar puntverlies geleden in de Bundesliga (1-1).

Borussia Dortmund blijft op de eerste plek staan, maar de kans is groot dat het door de remise de koppositie weer kwijtraakt aan concurrent Bayern München. De ploeg van Thomas Tuchel komt zondagmiddag in actie tegen de nummer laatst van de competitie, Hertha BSC.