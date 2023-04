Bosz geeft opheldering over Ajax en Feyenoord, ongeloof aan tafel

Peter Bosz heeft sinds het ontslag van Alfred Schreuder geen contact gehad met Ajax over de trainersfunctie, zo vertelde hij zondagavond bij Studio Voetbal. Eerder deze week vertelde Bosz bij Rondo dat hij openstaat voor Ajax, maar ook na dat interview blijft het stil vanuit Amsterdam, tot ongeloof van de andere analisten.

"Ik heb aangegeven: als ze zouden bellen, dan zou ik wel praten. Ze hebben niet gebeld", maakte Bosz duidelijk bij Studio Voetbal. Of er nog oud zeer is bij algemeen directeur Edwin van der Sar, kon Bosz niet zeggen. "Dat weet ik niet. Dat zou je aan hem moeten vragen."

Artikel gaat verder onder video

NOS-journalist Jeroen Stekelenburg zei het verwonderlijk te vinden dat Ajax geen contact heeft opgenomen met de man die de club loodste naar de finale van de Europa League. "Er is iemand voor het grijpen met internationale ervaring, iemand die aantrekkelijk voetbal laat zien…"

Ibrahim Afellay was het daarmee eens. "Ik ben nog verbaasder dat er deze week geen contact is opgenomen, nadat hij aangaf dat er geen oud zeer meer is. Je zou als club ook kunnen denken dat hij er misschien niet voor open staat, maar hij heeft aangegeven dat hij ervoor openstaat. Dan zou je denken dat de club contact met hem opneemt." Bosz mengde zich niet in die discussie. Stekelenburg vulde aan: "Het lijkt erop dat ze eerst de RvC, dan de technisch directeur en dan de trainer willen aanstellen."

Sven Mislintat lijkt de nieuwe technisch directeur te worden. Toen hij nog bij VfB Stuttgart werkte, voerde hij een gesprek met de destijds clubloze Peter Bosz. "Ik denk dat ik een week weg was bij Lyon, toen heb ik met hem gesproken over Stuttgart", beaamde Bosz. Het lijkt dus moeilijk te geloven dat de aanstelling van Mislintat een obstakel zou zijn. Bosz vertelde desgevraagd dat hij ook niet met Mislintat heeft gesproken over de trainersfunctie bij Ajax.

Pierre van Hooijdonk speculeerde dat Bosz wellicht ook is benaderd door Feyenoord, dat rekening moet houden met een vertrek van Arne Slot. Dat ontkende Bosz. "Nee. Maar moet ik nu op alle clubs antwoord geven?", lachte hij.