Cillessen helemaal door het stof na blundermiddag: 'Sorry voor mijn taalgebruik'

NEC-keeper Jasper Cillessen ging zondagmiddag door het stof na zijn dramatische optreden tegen Vitesse. De doelman blunderde bij het tweede doelpunt, ging bij de eerste treffer niet vrijuit en had bijna nog een derde goal om zijn oren na een fout. De eerste keuze van het Nederlands elftal ging dan ook flink door zijn stof: 1-4.

“Dit mag me niet overkomen”, was de harde conclusie van Cillessen bij ESPN na zijn eigen duel. “Het meest lelijke is dat ik me laat verrassen bij de 2-0. Ik wist dat ze dit deden, we hadden er rekening mee gehouden. Maar dit mag mij niet gebeuren, het is zwaar kut. Sorry voor mijn taalgebruik. Ik moet de bal gewoon wegschieten. Toen ik de bal aannam, twijfelde ik al. Maar ik laat me de bal afsnoepen en dat wordt afgestraft.”

Even later gooide hij de bal recht in de voeten van Vitesse-middenvelder Kacper Kozlowski, die op de lat schoot voor het lege doel. “Ik heb die hele jongen niet gezien. Ik wil de bal naar Tavsan ingooien, maar ik heb hem niet gezien. Dat mag mij niet gebeuren”, baalde Cillessen. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan het team en de supporters. Die mag mij niet gebeuren.”

Of het eerste doelpunt ook te voorkomen was, durfde Cillessen niet te zeggen. “Ik heb het niet teruggezien nog. Maar de bal wordt van richting veranderd, waardoor ik de bal heel laat zie. Ik ben onderweg naar rechts en moet terug naar links. Dan valt de bal helaas binnen. Een klotemiddag, ja, dan druk je je nog netjes uit”, besloot de keeper.

Cillessen, die gesteund werd door de NEC-supporters die zijn naam zongen ondanks de fouten, kreeg ook steun van de trainer Rogier Meijer. “Als een keeper een fout maakt, dan is het bijna beslissend”, wilde de oefenmeester de sluitpost niet laten vallen bij ESPN. “Jasper heeft ons zo vaak gered. Verliezen doe je ook samen.”