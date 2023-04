Cristiano Ronaldo haalt zich woede van Saoedi's op de hals met obsceen gebaar na wedstrijd

Cristiano Ronaldo heeft opnieuw een niet al te beste beurt gemaakt in Saudi-Arabië. De superster van Al-Nassr moet het in het Midden-Oosten ontgelden na een verloren wedstrijd tegen Al-Hilal. Ronaldo wordt kwalijk genomen dat hij bij het verlaten van het veld een obsceen gebaar maakte.

Al-Nassr verloor de bekerwedstrijd met 2-0 en de fans van Al-Hilal scandeerden na de wedstrijd de naam van Lionel Messi. Op beelden is te zien hoe Ronaldo het veld verlaat en lijkt te grijpen naar zijn geslachtsdeel. Dat zorgt voor boze reacties in Saudi-Arabië, waar de Ramadan momenteel in volle gang is. Ronaldo zou met zijn gedrag de heilige maand van de moslims met zijn gedrag in diskrediet brengen.

De actie van Ronaldo kan vervelende gevolgen voor de Portugees hebben. "Ik voel de sport niet. Maar ook als Ronaldo zou zijn geprovoceerd door het publiek, mag hij niet op deze manier reageren. Dit gedrag is een misdaad. In een openbaar zoiets ongepast doen, is een misdaad waar buitenlanders voor kunnen worden gearresteerd en zelfs het land uitgezet", twittert Nouf Bint Ahmed, een advocate uit Saudi-Arabië over het voorval.

De advocate heeft ook aangekondigd met een petitie naar het ministerie te stappen. Inmiddels heeft AL-Nassr zich genoodzaakt gevoeld om ook de reageren op de commotie rond Ronaldo. De club laat in een statement weten dat de 38-jarige aanvoerder last zou hebben gehad van een blessure. 'Dit is bevestigde informatie. De fans mogen denken wat ze willen', is de boodschap van Al-Nassr in de reactie.