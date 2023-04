De juiste supplementen helpen sportprestaties te verbeteren

Goed voetballen is constant je grenzen verleggen. Toch kun je merken dat je tegen bepaalde grenzen aan begint te lopen. Je hebt dan de neiging om meer te doen dan je lichaam eigenlijk aan kan. Helaas merk je op die momenten dat je net niet zo goed presteert als je eigenlijk zou willen en dat je lichaam meer tijd nodig heeft om te herstellen. Het kan zijn dat veel sportende vrienden om je heen aangeven dat ze met voedingssupplementen hun prestaties verbeterd hebben. Kan dit kloppen en zou het mogelijk zijn om met voedingssupplementen een nog betere voetballer te worden?

Wanneer kun je baat hebben bij voedingssupplementen?

Wees gerust sceptisch; dat is een gezonde grondhouding. Je weet immers dat gezonde en verantwoorde voeding aan de basis staat van je sportieve prestaties. Toegegeven, we zondigen allemaal wel eens, maar dat moet natuurlijk gewoon kunnen. Voor de meeste dagen geldt dat je voldoende koolhydraten en vetten eet, maar niet te veel. Ook bevat je dieet genoeg vitamines, mineralen en spoorelementen. Je zorgt ook voor een eiwitrijk dieet, omdat je weet dat eiwitten de belangrijkste bouwstoffen van je spieren zijn. Toch zijn er situaties denkbaar waarbij voeding, verrijkt met voedingssupplementen, je net dat beetje extra geven waar je lichaam om vraagt. Denk aan trainingen met veel aanmaak van spiermassa, of wanneer je herstelt van een blessure of ziekte. Je vrienden kunnen wel eens gelijk hebben.

Artikel gaat verder onder video

Wat kan creatine voor me betekenen?

Een van de populairste voedingssupplementen voor sporters is creatine. Creatine is vooral populair onder krachtsporters. Dat is ook logisch; creatine speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van je spieren en maakt korte krachtexplosies mogelijk. Dat is exact wat krachtsporters willen. Creatine is een lichaamseigen stof; je maakt het zelf aan, maar vaak niet voldoende. Creatine vind je vooral in dierlijke producten als vlees en zuivel. Ben je vegetariër of veganist, dan kunnen niet-dierlijke supplementen, rijk aan creatine, je helpen je prestatievermogen op te krikken.

De voordelen van BCAA

Eiwitten zijn opgebouwd uit een twintigtal aminozuren. Echter, niet elk aminozuur komt in dezelfde hoeveelheden voor in menselijk eiwit. Dat geldt ook voor de eiwitten in je voeding. Wil je onder optimale omstandigheden je spieren opbouwen en herstellen van een zware trainingssessie, dan heeft je lichaam aminozuren in de meest optimale samenstelling nodig. BCAA als supplement kan hierbij helpen. BCAA staat voor een bepaalde klasse van aminozuren die je lichaam in grotere hoeveelheden nodig heeft. BCAA bevat ook een aantal uiterst belangrijke aminozuren die je lichaam zelf niet kan synthetiseren. Door BCAA als supplement te nemen, weet je zeker dat je lichaam niets tekort komt. De kans is groot dat je met BCAA sneller herstelt en sneller je sportieve doelen weet te bereiken.

Haal het beste uit jezelf met goede voedingssupplementen

BCAA, creatine en andere voedingssupplementen kunnen wel degelijk van voordeel voor je zijn. Weet wat je inneemt en laat je goed voorlichten, door je arts of door deskundigen die leveranciers van voedingssupplementen in dienst hebben.