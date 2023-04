De vermoedelijke opstellingen van PSV en Ajax voor de strijd om plek twee

In het Philips Stadion staat vandaag om 14.30 uur de kraker tussen PSV en Ajax op het programma. Niet het kampioenschap, maar de tweede plaats is waar de clubs uit Eindhoven en Amsterdam het vizier op dit moment op hebben gericht. De winnaar van de topper neemt een voorschot op het ticket dat recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Champions League. Voor welke namen kiezen Ruud van Nistelrooij en John Heitinga?

Van Nistelrooij beschikt in de laatste fase van het seizoen over een vrij fitte selectie. De trainer van PSV heeft alleen Armando Obispo en Mauro Júnior niet tot zijn beschikking. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Van Nistelrooij zijn opstelling ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen FC Volendam (2-3) op meerdere plekken gaat wijzigen. Het Eindhovense doel zal gewoon worden verdedigd door Walter Benítez, terwijl Jordan Teze en Jarrad Branthwaite in de verdediging naar verwachting plaats moeten maken voor Phillipp Mwene en Olivier Boscagli.

Ook op het middenveld lijkt Van Nistelrooij wat te gaan veranderen. Daar wordt Erick Gutiérrez vermoedelijk het slachtoffer van de terugkeer van Ibrahim Sangaré, die vorige week buiten de basiself viel in Volendam. Op het middenveld wordt de Ivoriaan waarschijnlijk vergezeld door Joey Veerman en Guus Til. In de aanval lijkt Van Nistelrooij opnieuw te kiezen voor Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Xavi Simons. Het elftal wordt gecompleteerd door André Ramalho en Patrick van Aanholt.

Bij Ajax is Edson Álvarez een belangrijke afwezige. De Mexicaan, die door Heitinga meer als centrale verdediger dan als controlerende middenvelder wordt gebruikt, is geschorst omdat hij tegen FC Emmen tegen zijn tiende gele kaart van het seizoen aanliep. Zijn vervanger is Calvin Bassey, zo maakte Heitinga vrijdag bekend. Naast Álvarez ontbreken ook Devyne Rensch en Mohammed Kudus bij Ajax. Zij zijn er mogelijk wel weer bij als de Amsterdammers volgende week de bekerfinale spelen.

Het Algemeen Dagblad verwacht dat Bassey samen met Jorge Sánchez, Jurriën Timber en Jorrel Hato de Amsterdamse defensie zal vormen. Florian Grillitsch, Kenneth Taylor en Davy Klaassen worden op het middenveld verwacht, terwijl Steven Berghuis, Dusan Tadic en Steven Bergwijn in het Philips Stadion voor de Amsterdamse doelpunten moeten zorgen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Walter Benitez; Phillipp Mwene, André Ramalho, Olivier Boscagli, Patrick van Aanholt; Ibrahim Sangaré, Guus Til, Joey Veerman; Johan Bakayoko, Luuk de Jong, Xavi Simons

Vermoedelijke opstelling Ajax: Gerónimo Rulli; Jorge Sánchez, Juriën Timber, Calvin Bassey, Jorrel Hato; Florian Grillitsch, Kenneth Taylor, Davy Klaassen; Steven Berghuis, Dusan Tadic, Steven Bergwijn