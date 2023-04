Degradatieproblemen nemen toe voor Vitesse na nederlaag bij RKC

RKC heeft Vitesse zaterdagavond nog dieper in de problemen gebracht. De geplaagde Arnhemse club kende een hectische week en moest in Waalwijk zien te ontsnappen aan de naderende degradatieplekken. Dat ontsnappen lukte de ploeg van Phillip Cocu echter niet en zodoende werd er weer verloren. RKC hield in de tweede helft vrij gemakkelijk stand en boekte een 1-0 overwinning.

Het zal niet vaak voorkomen, maar RKC was op voorhand de favoriet tegen Vitesse. De thuisploeg staat op een keurige tiende plaats en strijdt om een plekje in de play-offs voor Europees voetbal. Bij Vitesse gelden er hele andere belangen dit seizoen. Het is op meerdere vlakken onrustig binnen de Arnhemse club, die deze week wel het goede nieuws kreeg dat de licentie in ieder geval niet ingetrokken zal worden. Tussen alle hectiek door moest er ook gewoon gevoetbald worden door Vitesse, dat nog altijd vecht tegen degradatie.

Artikel gaat verder onder video

Kramer weer goud waard

In een eerste helft die weinig spektakel opleverde was RKC de ploeg die met een goed gevoel de rust in kon gaan. Aanvoerder Michiel Kramer, die deze week zijn contract verlengde bij de Waalwijkse club, brak de ban op aangeven van Mats Seuntjens. Even later dacht Florian Jozefzoon de 2-0 te maken, maar de ervaren vleugelspeler stond buitenspel voordat hij de aanval afrondde. Zo ging RKC met een kleine voorsprong de rust in.

De boodschap na rust was helder voor Vitesse, dat op jacht ging naar de gelijkmaker. De Arnhemmers zagen concurrenten FC Emmen en Excelsior eerder op zaterdag een resultaat boeken en daardoor komt ‘de degradatiestreep’ ontzettend dichtbij voor de ploeg van Phillip Cocu. Op een aantal corners na lukte het Vitesse echter niet om echt gevaarlijk te worden voor het doel van Etienne Vaessen. Zodoende eindigde het duel in een 1-0 overwinning voor RKC, dat door die drie punten stijgt naar plek acht in de Eredivisie.