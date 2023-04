Derby tussen NAC en Willem II stilgelegd: fan gooit vuurwerk op het veld

De wedstrijd tussen NAC Breda en Willem II is vrijdagavond tijdelijk stilgelegd. In de tweede helft werd er namelijk vuurwerk op het veld gegooid in het Rat Verlegh Stadion. Daarop besloot scheidsrechter Jeroen Manschot de spelers voor een periode naar de kleedkamers te sturen.

De Brabantse derby tussen de rivalen uit Breda en Tilburg begon al wat later vanwege vuurwerk. In de tweede helft ging het vervolgens toch weer mis. Een toeschouwer besloot een fakkel het veld op te gooien en gaf Manschot geen andere optie dan het duel tijdelijk stil te leggen. De KNVB scherpte onlangs de regels rond dit soort incidenten aan.

Na de veelbesproken Klassieker in De Kuip werd er besloten tijdelijk te staken zodra er iets op het veld werd gegooid. Als er een iemand zou worden geraakt, zou de wedstrijd meteen afgelopen zijn. De overige fans lieten ook meteen hun onvrede blijken over het gedrag van de raddraaier. Een fanatiek 'schaam je kapot' klonk in het stadion.