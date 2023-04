Eredivisie-voetbal op dinsdagmiddag: het restant van FC Groningen - NEC wordt gespeeld

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 25 april.

Wedstrijden

NAC Breda - Willem II (14.30 uur)

NAC Breda en Willem II konden hun Brabantse derby vorige week niet afmaken. In het Rat Verlegh Stadion ging het echter tot drie keer toe mis. Voor de wedstrijd werd er vuurwerk afgestoken en tijdens het duel belandde een fakkel op het veld. Scheidsrechter Jeroen Manschot besloot tijdelijk te staken, maar hervatte de derby vervolgens wel. Nadat Elton Kabangu de score had geopend namens de gasten werd hij bekogeld door enkele aanhangers van NAC. Daarop werd de wedstrijd definitief gestaakt. Vanmiddag volgen de laatste twintig minuten.

FC Groningen - NEC (15.00 uur)

De wedstrijd tussen FC Groningen en NEC werd afgelopen zaterdag na ruim een kwartier spelen gestaakt. De grensrechter werd in De Euroborg geraakt door een beker bier en dus kon scheidsrechter Richard Martens niet anders dan het duel stil te leggen. Vanmiddag moeten de ploegen van Dennis van der Ree en Rogier Meijer weer aan de bak om de wedstrijd af te maken. Groningen weet dat het drie punten moeten pakken in de strijd tegen degradatie, terwijl NEC de punten nodig heeft richting de play-offs voor Europees voetbal.

Girona - Real Madrid (19.30 uur)

Real Madrid moet vanavond proberen om nog enigzins in het spoort van FC Barcelona te blijven. De Madrilenen staan inmiddels elf punten achter de trotse koploper en zullen een kampioenfeestje zo lang mogelijk willen uitstellen. Dan moet er hoe dan ook gewonnen worden op bezoek bij Girona. Die club lijkt al zo goed als klaar in de competitie. Het gat met de degradatiezone is acht punten en dat lijkt voldoende. Er staan namelijk nog zes clubs tussen Girona en Valencia. Toch kunnen drie punten voor extra rust zorgen.

Voetbal op tv

15.00 uur FC Groningen - NEC, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Eredivisie

19.30 uur Girona - Real Madrid, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in LaLiga

20.30 uur Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Premier League

20.45 uur Aston Villa - Fulham, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Premier League

21.00 uur Leeds United - Leicester City, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Premier League

21.00 uur Blackburn Rovers - Burnley, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Championship

22.00 uur Real Betis - Real Sociedad, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in LaLiga