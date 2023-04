Derksen ziet overdreven reactie Cillessen: 'Dan vergaat de wereld niet'

Johan Derksen en Özcan Akyol vinden dat Jasper Cillessen wel heel overdreven doet voor de camera na zijn verschrikkelijke optreden met NEC in de derby tegen Vitesse (1-4). De keeper ging een aantal keer in de fout en bood na de wedstrijd zijn excuses aan.

Cillessen was niet tevreden over zijn eigen rol en daar dacht Derksen het zijne van. “Cillessen vond dat die niet zo goed speelde. Dat vond ik nog wel meevallen”, zegt de oud-voetballer heel cynisch over het optreden van de doelman in het programma Vandaag Inside.

Akyol zag de reactie van Cillessen ook voorbij komen en vond het heel overdreven. “Dan was die afloop zo verdrietig en sorry, sorry, sorry. Ik dacht wat heb jij gedaan jongen? Heb je in Irak zeventig burgerdoden veroorzaakt, was jij de piloot die granaten heeft gegooid op een dorp?”, vraagt de columnist zich af.

Derksen was het helemaal eens met de woorden van Akyol. “Het is overdreven, maar ik zat ook nog te wachten tot hij zijn excuus aanbood namens de gemeente Vlissingen voor het slavernijverleden”, begon Derksen. “Belachelijk, dat is gewoon een uitstekende keeper voor NEC en die heeft een offday en dat kan je een keer overkomen. Dan vergaat de wereld niet. Hij heeft ook een paar punten gepakt.”