'Dit is de meest waarschijnlijke uitkomst van de kraker PSV - Ajax'

De strijd om de tweede plek in de Eredivisie bereikt zondagmiddag een hoogtepunt. PSV en Ajax, die evenveel punten hebben in de Eredivisie, treffen elkaar vanaf 14.30 uur in Eindhoven. Samen met Jack's blikt FCUpdate.nl vooruit op de kraker.

PSV is dit seizoen de best presterende ploeg in thuiswedstrijden. De manschappen van Ruud van Nistelrooij pakten 37 van de mogelijke 42 punten in eigen huis; alleen AZ (0-1) en Sparta Rotterdam (0-0) verloren niet in het Philips Stadion. Jack's acht een overwinning van PSV op Ajax dan ook het meest waarschijnlijke scenario.

Artikel gaat verder onder video

Een duidelijke favoriet is er niet, maar PSV (odd van 2,38) wordt een grotere kans toegedicht om te winnen dan Ajax (2,88). Een gelijkspel wordt beloond met een notering van 3,70.

De Jong

Via de optie 'Bet Builder' op de wedstrijdpagina kun je bovendien verschillende weddenschappen met elkaar combineren. Zie je bijvoorbeeld PSV winnen met een doelpunt van Luuk de Jong, de man die in zijn loopbaan al zeven keer scoorde tegen Ajax? Dan kun je 3,85 keer je inzet terugverdienen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+