Driessen heeft genoeg gezien van Feyenoorder: 'Ik zie hem gewoon voor liever'

Valentijn Driessen is niet te spreken over het spel van Gernot Trauner op bezoek bij AS Roma. De ervaren verdediger van Feyenoord heeft zich na een blessure teruggeknokt in de basis van trainer Arne Slot. Als het aan Driessen ligt, komt daar binnenkort echter verandering in.

"Van Hanegem zei dat Hancko en Trauner een slot op de deur is", vertelde Driessen in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. "Het was de bank van Engeland, waar niemand naar binnen kwam. Trauner ging vorig jaar tegen Roma in de finale al de fout in. Dit keer bij de eerste en tweede goal. Ik zie gewoon liever Geertruida, die heeft het gewoon uitstekend gedaan op die positie. Dan maar met Pedersen aan de rechterkant."

Mike Verweij zag op zijn beurt een andere Feyenoord wel positief opvallen. "Hartman pakte heel snel een gele kaart, net als in De Klassieker in de ArenA. Daar speelde hij met vuur en werd hij gewisseld. Ik vond het heel knap dat hij nu juist gedisciplineerd en hij speelde echt heel goed", aldus de Ajax-watcher, die werd aangevuld door Driessen. "De Feyenoorders uit de eigen opleiding durfden zichzelf weer te laten zien."

Feyenoord is in de tussentijd dicht bij de titel in de Eredivisie. De Rotterdammers staan acht punten los op achtervolgers Ajax en PSV, die elkaar zondag treffen in het Philips Stadion. Feyenoord speelt zelf voor eigen publiek tegen FC Utrecht. Daarna staan er nog wedstrijden tegen Excelsior, Go Ahead Eagles, FC Emmen en Vitesse op het programma van de manschappen van Slot.