Driessen totaal niet onder de indruk van Bergwijn: ‘Hij levert hier gewoon een wanprestatie’

Valentijn Driessen heeft voor de camera bij De Telegraaf korte metten gemaakt met het optreden van Steven Bergwijn tijdens de topper tussen PSV en Ajax. De aanvaller zei in aanloop naar het belangrijke treffen in Eindhoven dat zijn ploeg wat recht had te zetten, maar hij zakte evenals zijn teamgenoten door het ijs.

Ajax telde afgelopen zomer een recordbedrag neer om Bergwijn terug naar Nederland te halen. De vleugelaanvaller ging voortvarend van start in Amsterdam, maar worstelt inmiddels al maanden met zijn vorm. Ook onder John Heitinga kan hij de hoge verwachtingen niet waarmaken. Op bezoek bij PSV stelde Bergwijn wederom teleur. “Niemand kan ontkennen dat Bergwijn kwaliteiten heeft, maar niemand kan die jongen op de een of andere manier raken”, zegt Driessen.

Bij afwezigheid van Mohammed Kudus wordt er nóg meer verwacht van Bergwijn. Hoewel hij in de voorgaande competitiewedstrijden tegen Fortuna Sittard en FC Emmen trefzeker was, is hij bij lange na niet de speler die hij kán zijn. Het treffen met zijn oude club PSV was een mooi moment geweest om de lijn omhoog in te zetten, maar Driessen zag dat hij er niet aan te pas kwam. “Hij levert hier gewoon een wanprestatie bij zijn oude club”, is de chef voetbal van De Telegraaf hard voor de recordaankoop van Ajax.