Klein voorproefje van bekerfinale in Nederland; grote dag in Barcelona

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 17 april.

Nieuws

Een grote dag bij FC Barcelona: om 11.00 uur geeft voorzitter Joan Laporta een persconferentie om toelichting te geven op de betalingen aan voormalig scheidsrechtersbaas José Maria Negreira. Het schandaal houdt de Spaanse voetbalwereld de afgelopen weken in zijn greep en de druk op de clubleiding om met goede antwoorden te komen is groot. Ook wordt gespeculeerd dat Laporta in de persconferentie gaat aankondigen dat Barcelona breekt met de Super League.





Specials

De tops en flops uit de 29ste speelronde van de Eredivisie.

Wedstrijden

Leeds United – Liverpool (21.00 uur)

De 7-0 (!) overwinning van Liverpool op Manchester United is ruim een maand geleden. Op 5 maart werd Erik ten Hag met zijn elftal zoekgespeeld op Old Trafford. En sindsdien? Drie nederlagen en twee gelijke spelen: nul overwinningen meer voor Cody Gakpo en consorten. Lukt het tegen het in degradatienood verkerende Leeds United eindelijk weer eens?

Jong Ajax – Jong PSV (20.00 uur)

Op 30 april staat de bekerfinale tussen PSV en Ajax weer op het programma. Vorig jaar trokken de Eindhovenaren aan het langste eind. In navolging van De Klassier O16 & O18-jaar van zaterdag is dit alvast een eerste kleine slag van de bekerfinale. Welke van de Jong-teams is beter en schrijft in de Eerste Divisie drie punten bij?

Voetbal op tv

20.30 uur: Veronica Offside, Veronica, voetbaltalkshow

20.30 uur: Rondo. Ziggo Sport, voetbaltalkshow

20.45 uur: Fiorentina – Atalanta Bergamo, Ziggo Sport, live verslag van het duel in de Serie A

21.00 uur: Celta de Vigo – Real Mallorca, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van het duel in de Primera Division

21.00 uur: Leeds United – Liverpool, Viaplay, live verslag van het duel in de Premier League

21.35 uur: Vandaag Inside, SBS 6, talkshow over onder meer voetbal