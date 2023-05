Napoli hoeft niet te malen om enorme misser van Dumfries tegen Lazio

Een ongelukkig moment voor Denzel Dumfries in de wedstrijd tussen Inter en Lazio. De opgestoomde vleugelverdediger kreeg halverwege de tweede helft een uitgelezen kans om zijn ploeg op 1-1 te zetten, maar kon het voorbereidende werk van Romelu Lukaku niet bekronen. Het was geen cruciale misser, want Inter won de wedstrijd met 3-1. Daardoor kan Napoli zondag landskampioen worden.

Nadat een doelpunt van Henrikh Mkhitaryan werd afgekeurd vanwege buitenspel van Joaquín Correa in de aanloop, opende Felipe Anderson de score voor Lazio met een laag schot waar André Onana geen antwoord op had.

Na de pauze maakte Dumfries zijn entree en hij liet dus een grote kans liggen op de gelijkmaker. Via Lautaro Martínez, Robin Gosens en normaals Martínez trok Inter de wedstrijd toch naar zich toe. Zes minuten voor tijd maakte ook Stefan de Vrij zijn opwachting.

De zege van Inter werd met gejuich ontvangen in Napels. Als Napoli zondag thuis wint van Salernitana, is de eerste landstitel sinds 1990 een feit voor i Partenopei. De wedstrijd begint om 15.00 uur.