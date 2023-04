Eredivisie-clubs niet overtuigd: 'Twee miljard euro is te rooskleurig'

Er is nog veel onduidelijk over de strijd om de uitzendrechten van het Nederlands profvoetbal. Zoals bekend heeft een consortium van vier kabelaars (VodafoneZiggo, KPN, T-Mobile en Delta) een serieus bod uitgebracht om de rechten in handen te krijgen voor de periode 2025-2035, maar de precieze voorwaarden van het bod zijn niet helder.

Ingo Heijnen spreekt namens het consortium van 'een minimaal gegarandeerd bedrag van 172 miljoen tot 180 miljoen euro per jaar'. "Significant hoger dus dan het bod dat ESPN op tafel heeft gelegd", zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. Maar de werkgroep van clubs en de overkoepelende Eredivisie CV zijn niet overtuigd. Zij stellen dat het bod van ESPN onder de streep gelijkwaardig, en uiteindelijk gunstiger uit zal pakken voor de clubs. Dat bod zou in tien jaar tijd grofweg 1,7 miljard euro opbrengen.

Er gaan geluiden dat het telecomconsortium twee miljard euro biedt, maar dat is volgens de clubs een 'veel te rooskleurige voorstelling van zaken'. Het zou immers gaan om bruto opbrengsten. Dat geld komt dus niet volledig ten goede aan de clubs. Heijnen lijkt dit echter te betwisten. "Blijkbaar hebben ze ons voorstel dan niet goed begrepen", zegt hij namens de kabelaars. Volgens het Algemeen Dagblad ligt ESPN op dit moment op pole position om de rechten te behouden.