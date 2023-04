'Nieuw groot bod op Eredivisie-rechten uitgebracht; clubs kunnen profiteren'

Door TV-aanbieders KPN, T-Mobile, Vodafone/Ziggo en Delta is er een bod uitgebracht om de Eredivisie-rechten over te nemen van ESPN. Dat wist De Telegraaf dinsdagavond te melden, wat vervolgens ook werd bevestigd door zakenman Chris Woerts bij Vandaag Inside. Nederlandse clubs zouden flink kunnen profiteren als de rechten van de Eredivisie naar de combinatie van de TV-aanbieders gaan.



Het leek een gelopen koers voor de TV-aanbieders, nadat ze niet met een bod op tafel kwamen en de Nederlandse clubs het liefste zo snel mogelijk duidelijkheid wilden hebben. Nu lijkt er toch wat te veranderen, want er is een bod uitgebracht wat ook nog eens hoger zou zijn dan wat ESPN zou willen betalen. De TV-aanbieders zouden jaarlijks vijftig miljoen euro meer op tafel leggen dan de huidige rechthebbende, ESPN.

De clubs zouden jaarlijks tweehonderd miljoen euro - exclusief bonussen - tegemoet kunnen zien, terwijl voor deze periode ESPN 167 miljoen wilde neerleggen. Het aanbod van de TV-aanbieders is voor de clubs in ieder geval aantrekkelijk, maar nu is het aan de Eredivisie CV om de aanbiedingen in overweging te nemen. De Nederlandse kabelaars legden dinsdag hun bod voor aan Eredivisie CV-directeur Jan de Jong en de mediacommissie van de Eredivisieclubs.