Fabrizio Romano onthult topkandidaat Chelsea voor opvolging Potter

Chelsea nam zondagavond afscheid van manager Graham Potter. De Engelsman was amper zeven maanden in dienst in Londen, maar wist de miljoenenformatie niet uit de middenmoot van de Premier League te leiden. Volgens journalist en transferspecialist Fabrizio Romano is Julian Nagelsmann de gedroomde opvolger van Potter.

Nagelsmann is sinds een week weer beschikbaar, nadat Bayern München hem op straat zette. Inmiddels is de 35-jarige trainer in Beieren opgevolgd door Thomas Tuchel - uitgerekend de voorganger van Potter bij Chelsea.

Artikel gaat verder onder video

Saillant detail: Chelsea is niet de enige Londense club die Nagelsmann op de korrel heeft. Ook Tottenham Hotspur, dat vorige week afscheid nam van Antonio Conte, ziet in de oud-trainer van RB Leipzig naar verluidt de gedroomde kandidaat om de ploeg omhoog te leiden. Nagelsmann zou zelfs al benaderd zijn, maar The Spurs hebben laten weten dat hij pas na het lopende seizoen een beslissing over zijn toekomst wil nemen.

Of een aanbieding van Chelsea dezelfde reactie van Nagelsmann zou krijgen valt nog te bezien. In tegenstelling tot Tottenham zijn The Blues nog wél actief in de Champions League. In de kwartfinale wacht een dubbele confrontatie met titelhouder Real Madrid. Mocht Chelsea het tweeluik overleven, dan wacht in de halve finale een confrontatie met de winnaar van de kwartfinale tussen Manchester City en Bayern München.