FC Barcelona kan op een reuzenvoorsprong komen in La Liga

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 10 april.

Specials

De tops en flops uit de 28ste speelronde van de Eredivisie.

Wedstrijden

FC Barcelona – Girona (21.00 uur)

Na de pijnlijke uitschakeling in de Copa del Rey tegen Real Madrid en eerder al de exit in de Europa League door Manchester United speelt FC Barcelona nog voor slechts één prijs: de Spaanse landstitel. Door de nederlaag van Real Madrid kan de voorsprong groeien tot vijftien punten en is het kampioenschap nog slechts een kwestie van tijd. Dat moeten de Catalanen wel nog altijd doen zonder Frenkie de Jong, Pedri, Ousmane Dembélé en Andreas Christensen.

Burnley – Sheffield United (21.00 uur)

Burnley verzekerde zich vrijdagavond als vroegste ploeg ooit zeven speelrondes voor het einde van het Championship van Premier League-voetbal komend seizoen. Maar wie gaat er mee omhoog als nummer twee? Misschien wel Sheffield United! Die ploeg staat op de tweede plaats, boven onder meer Luton Town, Middlesbrough, Millwall en Blackburn Rovers. Burnley is formeel nog geen kampioen en dus speelt de formatie van Vincent Kompany nog zeker ergens voor.

Voetbal op tv

13.30 uur: Huddersfield Town – Blackburn Rovers, Viaplay, live verslag van het duel in het Championship

16.00 uur: West Bromwich Albion – Queens Park Rangers, Viaplay, live verslag van het duel in het Championship

18.30 uur: Bristol City – Middlesbrough, Viaplay, live verslag van het duel in het Championship

20.00 uur: Rondo, Ziggo Sport, talkshow over voetbal

20.00 uur: Jong FC Utrecht – TOP Oss, ESPN, live verslag van het duel in de Eerste Divisie

20.25 uur: Veronica Offside, Veronica, talkshow over voetbal

21.00 uur: Burnley – Sheffield United, Viaplay, live verslag van het duel in het Championship

21.00 uur: FC Barcelona – Girona, Ziggo Sport, live verslag van het duel in LaLiga

21.30 uur: Vandaag Inside, SBS6, talkshow over onder meer voetbal