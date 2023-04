FC Barcelona kondigt bezuiniging aan, 150 mensen verliezen baan

FC Barcelona stopt na het huidige seizoen met het eigen kanaal Barça TV. De club kampt met grote financiële problemen en hoopt met deze maatregel een bedrag van circa 13 miljoen euro op jaarbasis te besparen.

Dat schrijft de Spaanse krant El Mundo Deportivo. Het eigen kanaal bestaat al sinds 1999 en wordt sinds 2015 door een deal met Telefónica uitgezonden in heel Catalonië, terwijl de uitzendingen in de rest van Spanje via Movistar+ of Orange kunnen worden gevolgd. Barcelona heeft zelf veertien medewerkers op de loonlijst staan, maar in totaal zouden 150 mensen hun baan kunnen verliezen door het stoppen van Barça TV.

Via het kanaal waren onder meer persconferenties en jeugdwedstrijden van de club te bekijken. Toch maakte Barcelona geen winst met het clubkanaal, waardoor nu besloten is het aflopende contract met Telefónica niet te verlengen. De club bekijkt nog hoe het met een online streamingplatform toch content kan blijven aanbieden aan de fans.

Barcelona zou in totaal een bedrag van 200 miljoen euro moeten bezuinigen. Dat bedrag is geformuleerd door de Spaanse La Liga en moet van de balans worden geschrapt om ook volgend seizoen in aanmerking te komen voor een licentie om in de competitie uit te mogen komen. Een groot deel van de kostenbesparing moet uit de verkoop van een aantal overbodige spelers komen. Onder meer oud-Ajacied Sergiño Dest, momenteel zonder al te veel succes verhuurd aan AC Milan, zou komende zomer mogen vertrekken.