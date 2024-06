Real Madrid gaat concurrentie aan met FC Barcelona in strijd om gedroomde Kroos-opvolger

Real Madrid mengt zich in de strijd om de handtekening van . De middenvelder van Bayern München zou komend seizoen moeten vervangen in het Santiago Bernabéu. De landgenoot van Kimmich zet na het aanstaande Europees Kampioenschap een punt achter zijn loopbaan.

Kimmich heeft in München nog maar een contract tot de zomer van 2025. Als Bayern nog iets aan hem wil verdienen, zal het hem deze zomer moeten verkopen. Volgens BILD zou Real Madrid hem graag naar de Spaanse hoofdstad om daar zijn stoppende landgenoot Kroos op te volgen.

In de jacht op Kimmich heeft Real Madrid wel concurrentie van FC Barcelona, waar nieuwe trainer Hansi Flick enorm gecharmeerd is van de middenvelder. Voordeel voor de Madrilenen is wel dat zij het hoge salaris van de Duitser wel kunnen betalen, in tegenstelling tot de Catalaanse aartsrivaal.

Ook een langer verblijf in de Allianz Arena behoort nog altijd tot de opties. Kimmich is namelijk een groot fan van Pep Guardiola en de kersverse trainer Vincent Kompany hanteert een vergelijkbare filosofie als de Spanjaard. Mocht hij een nieuwe verbintenis ondertekenen in Zuid-Duitsland, zal hij vermoedelijk wel genoegen moeten nemen met een minder salaris.

