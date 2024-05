‘Barcelona jaagt na aanstelling Flick nog steeds op Bayern-middenvelder’

FC Barcelona hoopt zich deze zomer nog altijd te versterken met . Ook het ontslag van Xavi en het aanstellen van Hansi Flick, met wie de middenvelder in het verleden werkte, zou deze plannen niet hebben veranderd.

Volgens SPORT maakt Barça ook met Flick als trainer nog steeds jacht op Kimmich. De 29-jarige Duitser heeft op dit moment nog een contract voor één seizoen bij Bayern München. Daardoor is het voor Der Rekordmeister de laatste kans om geld voor hem te ontvangen als hij geen nieuwe verbintenis tekent.

Bayern lijkt overigens wel hoog in de boom te zitten voor Kimmich, zoals ze dat in het verleden ook bij Robert Lewandowski hebben gedaan. De Pool maakte in 2022 dezelfde overstap voor een bedrag van 45 miljoen euro plus vijf miljoen aan bonussen terwijl hij ook nog maar een contract voor een jaar had in Beieren.

Ook de onderhandelingen met Kimmich zullen volgens de krant niet eenvoudig zijn. De middenvelder verdient bij Bayern namelijk een bedrag van bijna twintig miljoen euro per jaar, een bedrag dat Barcelona niet kan betalen in de huidige situatie. Voor Flick is de rechtspoot dankzij zijn ervaring, leiderschap en techniek de ideale versterking.

