'FC Barcelona speurt naar verdediger en komt uit bij voormalig Ajax-doelwit'

FC Barcelona zou het wel zien zitten om Abakar Sylla aan de selectie toe te voegen. De koploper van LaLiga wil de defensie versterken en heeft naar verluidt in de verdediger van Club Brugge een geschikte kandidaat gevonden. Eerder stond hij nog op het verlanglijstje van Ajax.

Volgens het Spaanse medium Sport heeft Sylla een uitstekende indruk achtergelaten toen hij werd bekeken door Barcelona. Xavi wil de linkerkant van zijn verdediging dolgraag versterken om ook na de zomer hoge ogen te kunnen gooien met de Catalanen. De 31-jarige Iñigo Martínez lijkt te worden overgenomen van Athletic Club. Sylla wordt in het Camp Nou vooral gezien als investering voor de toekomst.

Artikel gaat verder onder video

De pas 20-jarige Sylla staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij Brugge. Afgelopen zomer verlengde hij zijn verbintenis nog tot medio 2026 en dus kunnen de Belgen een flinke transfersom vragen. Sylla werd geboren in Ivoorkust en kent op persoonlijk vlak een goed seizoen bij Brugge. De centrumverdediger speelde al 24 wedstrijden en was goed voor een doelpunt. Die maakte hij in de Champions League.

Sylla werd eerder dit kalenderjaar nog in verband gebracht met Ajax. De Amsterdammers zouden hem volgens diverse Belgische media ook hebben bekeken in de wedstrijd tegen KRC Genk. Dat was voor de jongeling echter niet zijn beste optreden. Sylla kreeg een rode kaart na een harde overtreding op een tegenstander. Nu richt hij zijn pijlen met Brugge op de kampioenspoule in de Jupiler Pro League.