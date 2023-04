FC Twente schrikt: speler onwel in spelersbus, wordt afgevoerd naar ziekenhuis

Een speler van FC Twente is zondagavond onwel geworden in de spelersbus tijdens de terugreis van de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De betreffende speler is naar het ziekenhuis gebracht en is bij kennis.

"Er is een speler onwel geworden in de bus. Hij is nu in het ziekenhuis en is bij kennis", is het enige wat een woordvoerder van FC Twente kwijt wil tegenover Voetbal International. De spelersbus moest langs de kant van de weg worden gezet op de A1. Twente had met 1-0 verloren van Utrecht.

Volgens De Telegraaf gaat het om een reservespeler, die niet in actie is gekomen in Stadion Galgenwaard. "Het gaat inmiddels weer een stuk beter met hem. In het ziekenhuis wordt aanvullend onderzoek verricht", meldt journalist Jeroen Kapteijns.