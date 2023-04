Feest in Zwolle kan losbarsten: PEC is na gelijkspel terug in de Eredivisie

PEC Zwolle keert na een jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder knokte zich vrijdagavond naar een punt op bezoek bij Almere City en is zodoende niet meer te achterhalen door de nummer drie van de ranglijst: 1-1. Thomas van den Belt was de grote man aan de zijde van PEC.

In de eerste helft maakten de koploper en nummer drie van de ranglijst er geen spektakel van. Het meest opvallende moment was er pas in de 38e minuut van de wedstrijd. Toen werd het duel namelijk door scheidsrechter Jochem Kamphuis stilgelegd. Het kwam namelijk met bakken uit de lucht in Almere en toen er ook nog onweer bij kwam kijken, vond de arbiter van dienst het voor eventjes mooi geweest. Hij dirigeerde de spelers naar binnen.

Na de thee werden de fans toch nog getrakteerd op wat spektakel. Daarvoor moest men wel wachten tot de laatste twintig minuten van de wedstrijd. In de 71e minuut leek PEC promotie nog even te moeten uitstellen toen Stije Resink de score opende namens Almere: 1-0. Niet veel later stond het alweer gelijk via Van den Belt, die komende zomer naar Feyenoord vertrekt. PEC kreeg nog kansen op de winst, maar koesterde het puntje en dus promotie.

Helmond Sport - Heracles Almelo 0-1

Ook de andere degradant van vorig seizoen is hard op weg naar een rentree in de Eredivisie. Heracles Almelo won moeizaam met 0-1 op bezoek bij Helmond Sport. Daar werd de enige treffer van de wedstrijd na twaalf minuten al gemaakt door routinier Samuel Armenteros. Hij tikte een voorzet van Thomas Bruns binnen en dat bleek genoeg voor de zege. Inmiddels heeft Heracles een gat van tien punten geslagen met nummer drie Almere.

Overige uitslagen

De Graafschap - ADO Den Haag 0-1

FC Dordrecht - Jong AZ 1-0

FC Eindhoven - NAC Breda 1-2

Roda JC - FC Den Bosch 0-1

Telstar - VVV-Venlo 1-0

Willem II - TOP Oss 4-0