Feyenoord bevestigt belangstelling voor spits Giménez (21)

Feyenoord heeft de belangstelling voor Santiago Giménez (21) bevestigd. De spits wordt in de buitenlandse media gelinkt aan diverse clubs. Hoewel die zich nog niet hebben gemeld in De Kuip, is het bekend dat de Mexicaan regelmatig wordt bekeken.

“Het zit voortdurend vol met scouts die hem komen bekijken”, bevestigt Feyenoord’s algemeen directeur Dennis te Kloese in het Algemeen Dagblad de sluimerende. belangstelling. Van een vertrekwens of een concreet bod, is echter nog geen sprake. “Hij staat ook pas sinds de winterstop echt in de basis.”

Slot looft Giménez

De Portugese journalist Pedro Sepúlveda noemde recentelijk de vermoedelijke vraagprijs van Feyenoord voor Giménez: zo’n 20 á 25 miljoen euro. Trainer Arne Slot sprak tijdens de persconferentie dinsdag uit dat hij hoopt dat de Mexicaan nog even in De Kuip blijft. “En ik denk dat het voor hem heel goed zou zijn. Maar ik kan moeilijk inschatten wat zijn wil is en wat voor kansen hij kan krijgen.”

Slot zal dat advies overbrengen bij de spits, niet in de laatste plaats omdat hij denkt dat Giménez zich nog kan ontwikkelen bij Feyenoord. “We willen hem nog beter maken en andere dingen erbij leren. Eerst wilden we hem vooral fitter maken, dat is redelijk tot goed gelukt. Hij houdt het beter vol. Nu willen we hem nog beter gebruiken, maar dat ligt ook aan zijn medespelers”, zei Slot desgevraagd. “Hij is een half jaar bij ons, in een andere competitie op een ander continent. Het zou zonde zijn als hij met zijn 21 jaar al op zijn top zou zitten.”