Feyenoord contracteert talentvolle speler voor volgend seizoen

Feyenoord heeft de koopoptie in het huurcontract van jeugdspeler Leo Sauer gelicht. De jonge aanvaller wordt definitief overgenomen van MŠK Žilina uit Slowakije. De 17-jarige speler heeft getekend tot en met de zomer van 2026.

Sauer speelt als jeugdinternational voor Slowakije en heeft dit seizoen vooral wedstrijden gespeeld in de Onder-21 van Feyenoord. In een oefenduel met KV Oostende mocht Sauer al zijn officieuze debuut maken, in de tweede helft kwam de Slowaak binnen de lijnen en was hij meteen trefzeker.

De jeugdinternational van Slowakije is erg blij met dit contract en hoopt op meer. “Het ondertekenen van mijn contract geeft mij een zeer goed gevoel”, geeft Sauer aan op de clubsite. “Het is een teken dat er geloof in mij is en het is erg fijn dat ik mij bij deze grote club mag door ontwikkelen. Vanaf de eerste dag dat ik op Varkenoord binnenstapte was mijn doel om succesvol te worden en hier langer mogen te blijven. Mijn volgende doel is om stapje voor stapje een betere voetballer te worden en zodoende naar het niveau van Feyenoord 1 toe te groeien.”

Bij Feyenoord zien ze een goede toekomst voor Sauer. “We zijn er als club erg content mee dat we een groot talent als Leo voor langere tijd aan ons hebben weten te binden”, geeft Rini Coolen, Head of Academy van Feyenoord, aan. “Leo heeft zich dit seizoen razendsnel weten aan te passen en heeft in korte tijd laten zien over veel kwaliteit en potentie te beschikken. Niet voor niets heeft hij al meerdere malen mogen aansluiten bij Feyenoord 1."