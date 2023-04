Feyenoord kan halve finale ruiken, Manchester United moet aan de bak en krijgen we het wonder van Alkmaar?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 20 april.

Wedstrijden



AS Roma - Feyenoord (21.00 uur)

Feyenoord verbaasde vorig seizoen vriend en vijand door zich te plaatsen voor de finale van de Conference League. Of er dit seizoen een nieuwe finaleplaats in Europa mogelijk is, zal vanavond moeten blijken. Feyenoord won vorige week met 1-0 van AS Roma en heeft daardoor een goede uitgangspositie voor de return in de Italiaanse hoofdstad. Verdedigt Feyenoord de voorsprong uit de heenwedstrijd met succes, dan verzekert het zich van een plek in de halve finales van de Europa League.

AZ - Anderlecht (18.45 uur)

Waar Feyenoord met een voorsprong begint aan de return in een Europese kwartfinale, moet AZ vol aan de bak om een achterstand goed te maken. De Alkmaarders verloren vorige week met 2-0 van Anderlecht en bungelen daardoor op de rand van uitschakeling in de Conference League. Maar de ploeg van trainer Pascal Jansen kan vertrouwen putten uit de eerdere thuiswedstrijden in dit toernooi. Of dat voldoende is om Anderlecht alsnog uit het toernooi te knikkeren? Aftrappen doen AZ en Anderlecht om 18.45 uur.

Sevilla - Manchester United (21.00 uur)

Manchester United leek in de heenwedstrijd tegen Sevilla in de kwartfinales van de Europa League uitstekende zaken te gaan doen. De ploeg van coach Erik ten Hag ging met een 2-0 voorsprong rusten, maar slaagde er desondanks in om na negentig minuten zonder zege van het veld te stappen. Sevilla had zich in het tweede bedrijf terug geknokt tot 2-2, wat betekent dat het vanavond in Zuid-Spanje nog alle kanten op kan gaan. Goed nieuws voor Ten Hag: hij kan mogelijk weer beschikken over sterspeler Marcus Rashford.

Voetbal op tv



18.45 uur: Fiorentina - Lech Poznan, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de UEFA Conference League

18.45 uur: AZ - Anderlecht, Veronica/ESPN 2 - live verslag van deze wedstrijd in de UEFA Conference League

19.30 uur: Sivasspor - Trabzonspor, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Süper Lig

21.00 uur: AS Roma - Feyenoord, Veronica/ESPN 2 - live verslag van deze wedstrijd in de Europa League

21.00 uur: Sevilla - Manchester United, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Europa League

21.00 uur: Union Sint-Gillis - Bayer Leverkusen, ESPN 3 - live verslag van deze wedstrijd in de Europa League