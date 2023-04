'Feyenoord meldt zich weer voor Zerrouki; 1908.nl ontkracht berichtgeving uit Twente'

Ramiz Zerrouki zou nog altijd op het verlanglijstje van Feyenoord staan. De middenvelder werd de afgelopen twee transferperiodes begeerd door de Rotterdammers, die steeds niet tot overeenstemming kwamen met FC Twente. Inmiddels spreken diverse media elkaar tegen over de toekomst van de Algerijn.

"Het schijnt dat Feyenoord zich weer gemeld heeft voor Zerrouki", vertelde Twente-watcher Leon ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van Tubantia. "De soap gaat dus weer beginnen. Jan Streuer en de clubleiding van Feyenoord zijn niet de beste maatjes. Twente gaat Zerrouki in april nog niet verkopen omdat ze niet weten wat er de komende maanden nog los gaat maken. Ze moeten hem wel gaan verkopen, hij is klaar bij de club."

Zoals wel vaker het geval is, dook 1908.nl meteen in de geruchten vanuit Twente. Verschillende ingewijden melden aan die website dat er momenteel geen nieuwe concrete toenadering is gezocht door de huidige koploper van de Eredivisie. Daar lijkt voorlopig de prioriteit om Mats Wieffer langer aan de club te binden. De controlerende middenvelder werd begin dit seizoen naar voren geschoven toen de transfer van Zerrouki afketste.

Zerrouki staat al langer op de nominatie voor een transfer naar Feyenoord. De Rotterdammers boden afgelopen zomer nog acht miljoen euro, maar Twente weigerde mee te werken. De international van Algerije wilde zelf dolgraag de stap naar De Kuip maken, maar moest zich neerleggen bij de beslissing van zijn werkgever. De 24-jarige Amsterdammer ligt nog tot medio 2024 vast in De Grolsch Veste. Twente heeft de optie om dat contract nog met een jaar te verlengen.