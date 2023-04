Feyenoord neemt het zekere voor het onzekere en hangt netten terug in héle Kuip

Feyenoord wil na de uit de hand gelopen Klassieker van woensdagavond zo min mogelijk risico lopen op een herhaling van het wangedrag van een deel van de eigen supporters. Daarom neemt de Stadionclub een desastreuze maatregel die aanstaande zondag al ingaat als RKC Waalwijk op bezoek komt in De Kuip.

De club kiest er namelijk voor om het veld opnieuw volledig te omringen met veiligheidsnetten. Dat meldde 1908 vrijdagmiddag als eerste, waarna de club zelf ook met een bevestigend bericht naar buiten kwam. 'De club ziet zich genoodzaakt deze ingrijpende maatregel te nemen door de afkondiging van nieuwe, strenge protocollen op het gebied van speelveiligheid die gisteren door de KNVB zijn gecommuniceerd en per direct van kracht zijn', zo liet Feyenoord weten.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de vorige Klassieker in de Eredivisie, op 22 januari, koos Feyenoord er voor het eerst voor om het veld te omzomen met de metershoge netten die moesten voorkomen dat het publiek het veld zou bekogelen. Afgelopen woensdag was dat opnieuw het geval, maar bleef de Olympiazijde dat lot bespaard. Aan die kant staan de tv-camera's die de club deze keer het vrije zicht op het veld niet wilde ontnemen. Dat blijkt nu echter onvermijdelijk. 'Feyenoord is inmiddels in overleg met ESPN om een zo goed mogelijke beeldregistratie te realiseren, ondanks het zeer korte tijdsbestek dat de televisiezender heeft om zich aan deze nieuwe situatie aan te passen', toont Feyenoord zich bewust van de gevolgen voor de zendgemachtigde.

Nadat Davy Klaassen woensdag het slachtoffer werd van een aansteker die hem op het achterhoofd raakte, heeft Feyenoord nu besloten om óók de Olympiazijde weer van netten te voorzien. De club hoopt daarmee te voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt rond een thuisduel, wat zou kunnen leiden tot een forse straf van de KNVB of de UEFA. Volgens 1908 heeft de KNVB Feyenoord inmiddels laten weten dat een volgend incident mogelijk zelfs tot puntenaftrek zou kunnen leiden.