Feyenoord-opponent AS Roma mist opnieuw strafschop, maar wint wel overtuigend

Het Nederlandse voetbal maakt prachtige sprongen op Europees vlak, er is zelfs al een extra Champions League-ticket gepakt. Maar Feyenoord en AZ zijn nog steeds actief en kunnen er nog een beter Europees seizoen van maken. De Rotterdammers spelen aanstaande donderdag in de return tegenover AS Roma, dat vandaag wist te winnen.

In het duel in de Kuip, dat Feyenoord met 1-0 wist te winnen, miste Lorenzo Pellegrini een strafschop. In het thuisduel van Roma met Udinese mocht de club het opnieuw proberen van elf meter, maar ditmaal miste Bryan Cristante. Gelukkig voor de club was het jongeling Edoardo Bove die goed oplette en de rebound wist te benutten.





Wéér een penalty op de paal 🫣

Net als tegen Feyenoord wordt de bal vanaf 11 meter tegen de paal geschoten.. gelukkig voor Roma wordt de rebound binnengeschoten: 1-0 💥#ZiggoSport #SerieA #RomaUdinese pic.twitter.com/045QZuefe4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 16, 2023

In de tweede helft wist Pellegrini de voorsprong te verdubbelen, in de slotfase maakte Tammy Abraham de 3-0. De Engelsman viel geblesseerd uit in de Kuip maar is dus snel opgelapt. Sterspeler Paulo Dybala, die ook geblesseerd uitviel in de heenwedstrijd, maakte nog geen minuten.

Roma beleeft een 𝐩𝐥𝐞𝐳𝐢𝐞𝐫𝐢𝐠𝐞 avond 💪

Tammy Abraham kopt knap raak en bepaalt de eindstand op 3-0 ⚽️#ZiggoSport #SerieA #RomaUdinese pic.twitter.com/Gav8aBgceZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 16, 2023

Feyenoord heeft, tegen de verwachtingen in, de beste papieren om door te stomen naar de halve finale van de Europa League. De club leek op achterstand te komen in de heenwedstrijd in de Kuip door een strafschop, maar zoals bekend werd die gemist. De Rotterdammers wisten terug te slaan met een afstandspoeier van Mats Wieffer en goed verdedigend werk. Weet Feyenoord de pot goed dicht te houden en Jose Mourinho te verslaan in een potje schaken? We gaan het zien.