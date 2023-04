FIFA-ranking kent nieuwe nummer één: Brazilië van de troon gestoten

Brazilië is door de nederlaag tegen Marokko (2-1) koploper af van de FIFA-ranking. Wereldkampioen Argentinië mag zich na zes jaar weer het beste voetballand van de wereld noemen. Voor het Nederlands elftal heeft de forse nederlaag tegen Frankrijk geen gevolgen voor het klassement.

Argentinië klom na de WK-winst naar plek twee op de ranglijst. Door de recente overwinningen op Panama (2-0) en Curaçao (7-0), stijgt de selectie van bondscoach Lionel Scaloni naar plek één. Verliezend WK-finalist Frankrijk klimt mede door de vernedering van Oranje (4-0) en de nipte overwinning op Ierland (0-1) naar de tweede plaats.

Verder zijn er geen veranderingen in de top tien. Nederland blijft dus ongeschonden na de teleurstellende interlands en behoudt de zesde plek op de FIFA-ranking. De grootste stijger van alle landen is het nationale team van Centraal-Afrikaanse Republiek. Door twee overwinningen op Madagaskar stijgt die ploeg van plek 132 naar 122.

Het Braziliaanse voetbalelftal heeft niet lang kunnen genieten van de eerste plaats. In 2022 stootte Seleção België van de troon. De Rode Duivels namen in 2018 de troon over van Duitsland en behielden die eerste plaats voor liefst vier jaar. Argentinië was in 2016 voor het laatst de koploper in het klassement. Oranje stond in 2011 voor het laatst in de top drie van de FIFA-ranking.

De volledige top tien van de FIFA-ranglijst:

1. Argentinië

2. Frankrijk

3. Brazilië

4. België

5. Engeland

6. Nederland

7. Kroatië

8. Italië

9. Portugal

10. Spanje