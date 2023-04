Fitz-Jim twijfelt over vertrek bij Ajax: 'Ben toe aan de volgende stap'

Kian Fitz-Jim (19) betwijfelt openlijk of hij er in de hoop op een doorbraak in de Eredivisie verstandig aan doet om bij Ajax te blijven. Nog een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij namens Jong Ajax het leeuwendeel van zijn speelminuten maakt, ziet de jonge middenvelder niet zitten.

In gesprek met de NOS bekent Fitz-Jim dat hij voor zijn gevoel niet dicht bij een basisplaats aanzit in de hoofdmacht van de Amsterdammers. "Niet heel erg, als ik eerlijk ben. Ik heb nog een aantal jongens voor mij in de selectie. Dat is lastig", geeft hij toe. "Maar ik doe mijn best en als mijn moment komt, dan sta ik er."

Dit seizoen staat de teller vooralsnog op een schamele 16 speelminuten in de Eredivisie voor Fitz-Jim, verdeeld over twee korte invalbeurten tegen NEC (1-1) en SC Cambuur (0-5). Daarnaast mocht hij opdraven in de bekerduels met FC Den Bosch (0-2) en De Graafschap (0-3). Verder speelt hij zijn wedstrijden voor Jong Ajax op het tweede niveau. "Het is mijn derde jaar in de eerste divisie, dus ik denk dat ik toe ben aan de volgende stap", meent Fitz-Jim. Hij wil vervolgens niet speculeren op een mogelijke verhuur, maar zegt wel: "Meer minuten in de Eredivisie zou ideaal zijn."

Sinds de winterstop maakt Fitz-Jim deel uit van de eerste selectie van de Amsterdammers. Hij kwam op een uiterst onrustig moment binnen. "Je merkte wel dat het niet lekker liep binnen de club", zegt hij met gevoel voor understatement. Op 29 januari ontsloeg Ajax trainer Alfred Schreuder. John Heitinga, Fitz-Jim's trainer bij Jong Ajax, werd doorgeschoven. "Veel dingen die ik bij Jong Ajax van hem zag, zie ik nu weer terug", aldus Fitz-Jim, die hoopt dat Heitinga ook na de zomer voor de groep staat. "Als we de beker pakken en wellicht nog kampioen worden, is dat zeker wel op zijn plek."