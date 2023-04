Feyenoord hakt knoop door na PSV - Ajax: geen grote schermen in De Kuip

Feyenoord organiseert geen evenement in De Kuip rondom de wedstrijd tegen Excelsior op zondag 7 mei. De Rotterdammers kunnen in die wedstrijd de landstitel veroveren, maar dat is afhankelijk van het resultaat bij Sparta Rotterdam – PSV op zaterdag 6 mei.

Als PSV punten laat liggen op Het Kasteel, dan kan Feyenoord de landstitel veiligstellen in Kralingen. Als PSV echter geen fout maakt, moet Feyenoord minstens nog een week wachten (thuis tegen Go Ahead Eagles).

PSV won zondag met 3-0 van Ajax; als die wedstrijd in een gelijkspel was geëindigd, had Feyenoord het in eigen hand op 8 mei. Dan was er 'wel een opening' voor grote schermen in De Kuip, aldus 1908.nl.

Lees ook: Dit is de mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord

Op dit moment is het perspectief echter te onzeker. Feyenoord onderzocht de mogelijkheid om de organisatie op te zetten en was al bezig met de werving van medewerkers voor het event, maar ziet er dus van af.

In 2017 was de uitwedstrijd tegen Excelsior wel te volgen op grote schermen. Dat was toen ook de mogelijke kampioenswedstrijd, maar Feyenoord verloor uiteindelijk met 3-0. Een week later werd de titel veiliggesteld tegen Heracles Almelo.