Genee zingt duet met 'seniele opa' Harry Mens, tot hilariteit van tafelgasten Vandaag Inside

Wilfred Genee dook recent op in het programma Business Class van Harry Mens. De presentator liet zich daarin verleiden tot het zingen van een duet met zijn gastheer. Gezamenlijk brachten de heren een gevoelige versie van Het Dorp van wijlen Wim Sonneveld ten gehore, tot hilariteit van Genee's tafelgenoten bij Vandaag Inside.

"Het was een beetje alsof je op bezoek was bij je seniele opa", aldus Özcan Akyol bij de aankondiging. Johan Derksen en René van der Gijp kunnen hun lachen nauwelijks inhouden bij het zien van de beelden van de zingende Genee, die het zelf ook te kwaad krijgt. Akyol, als gast in de studio aanwezig, is na het korte fragment duidelijk: "Die mensen daar hadden nog nooit zo iets ergs meegemaakt", aldus de schrijver en presentator.