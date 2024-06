NOS shopt bij Ziggo en Viaplay: dit zijn alle analisten tijdens het EK 2024

Presentator Sjoerd van Ramshorst heeft in gesprek met Voetbal International bekendgemaakt welke analisten tijdens het EK in Duitsland zichtbaar zullen zijn bij de NOS. De omroep, die over de uitzendrechten beschikt, heeft net als tijdens het WK in Qatar analisten van verschillende sportzenders gestrikt om wedstrijden te analyseren.

Volgens Voetbal International zijn de vaste NOS-analisten tijdens de uitzendingen van het Nederlands elftal, Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart, zoals verwacht aanwezig. Daarnaast zijn Ibrahim Afellay, Theo Janssen, Leonne Stentler, Imke Courtois en Youri Mulder aanwezig, evenals Marco van Basten en Guus Hiddink. De wedstrijden die gedurende het EK in Duitsland overdag plaatsvinden, worden in de NOS-studio geanalyseerd door Siem de Jong en Dean Gorré.

Artikel gaat verder onder video

Van alle gasten die aanwezig zijn, slaat Van Ramshorst direct aan op de naam van Van Basten. De presentator van de NOS is blij dat de analist van Ziggo van de partij is in zijn studio tijdens het eindtoernooi: "Ik vind het altijd mooi om met hem te werken. Natuurlijk omdat hij een enorme voetballegende is, maar ook omdat het toernooi net als in 1988 in Duitsland is. Natuurlijk gaan we wat parallellen trekken met dat toernooi. . Maar het leukste aan Van Basten vind ik dat hij zo lekker onvoorspelbaar is", legt Van Ramshorst uit aan VI. "Dat maakt hem een hele goede televisietalkshowgast. Net als Guus Hiddink. Een leuke, gezellige en kundige man die heel veel toernooien heeft meegemaakt. Hij is nog zo scherp."

De NOS heeft ervoor gekozen om de uitzendingen te laten plaatsvinden vanuit een studio in Baarn. Dat is volgens Van Ramshorst een bewuste keuze geweest: "We hebben bewust een centraal gelegen locatie gekozen. Het is ook helemaal van glas, zodat je het gevoel hebt dat je buiten zit. En het is gezelliger dan zo'n tent", vindt de presentator. "Het leuke is dat het eruitziet als een stadion met twee stadionlampen. We proberen een voetbalsfeertje te creëren", besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman looft Hélène Hendriks en Noa Vahle na zaterdag

Ronald Koeman is zeer te spreken over de manier van werken van Hélène Hendriks en Noa Vahle.