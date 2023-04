Gerónimo Rulli geeft penalty weg aan PSV: Xavi Simons slaat toe

PSV is zondagmiddag via een strafschop op een 2-0 voorsprong gekomen tegen Ajax. Xavi Simons benutte de strafschop die hij zelf had verdiend na een overtreding van de uitgekomen Gerónimo Rulli.

Zes minuten na het begin van de tweede helft werd Simons weggestuurd door Joey Veerman. Rulli probeerde te voorkomen dat Simons bij de bal zou komen, maar was te laat. Hij haalde de PSV'er neer en kreeg een gele kaart van arbiter Serdar Gözübüyük.

Simons schoot de penalty raak in de linkerhoek en maakte zijn vijftiende doelpunt van het seizoen, waarmee hij Sydney van Hooijdonk evenaarde als topscorer van de Eredivisie.