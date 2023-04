Gigantische misser Lukaku luidt zure nederlaag Inter in

Een pijnlijk moment voor Internazionale-spits Romelu Lukaku. In de thuiswedstrijd tegen Fiorentina hielp de Belgische spits een niet te missen kans om zeep. Alessandro Bastoni stoomde op aan de linkerkant en gaf de bal uitstekend voor op Lukaku, die voor een leeg doel verzuimde om de bal binnen te tikken. Kort na de misser kreeg Inter de deksel op de neus nadat Giacomo Boneventura Fiorentina aan de leiding bracht.

Het is nog niet bepaald het seizoen van Lukaku. De spits scoorde in vijftien competitiewedstrijden nog maar drie keer. Inter kreeg zoals gezegd kansen op doelpunten, maar die doelpunten kwamen er uiteindelijk niet. Fiorentina trok de wedstrijd over de streep, waardoor de misser van Lukaku mogelijk nog zuurder wordt. 0-1 was de einduitslag en zodoende loopt de ploeg van onder meer Stefan de Vrij en Denzel Dumfries tegen een domper aan in de strijd om de bovenste plekken in de Serie A.