Groot nieuws aanstaande bij Ajax, krakers in de Champions League

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 11 april.

Nieuws

Aanstelling Sven Mislintat

Ajax streeft ernaar om de komst van Sven Mislintat dinsdag wereldkundig te maken. Mislintat wordt bij Ajax de opvolger van Marc Overmars, die in februari vorig jaar vertrok als technisch directeur. Alle plooien zijn gladgestreken en het is slechts wachten op de officiële aankondiging.

Wedstrijden

Nederland Vrouwen - Polen Vrouwen (20.00 uur)

De Oranje Leeuwinnen bereiden zich momenteel voor op het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Andries Jonker heeft binnen zijn selectie nog wat knopen door te hakken. De oefenmeester zag zijn ploeg afgelopen vrijdag met 0-1 verliezen van Duitsland. Oranje liet veel kansen onbenut en dat zal Jonker tegen Polen anders willen zien. Hij wil met een goed gevoel naar het WK en dan is een overwinning altijd lekker. De wedstrijd wordt vanavond afgewerkt op Het Kasteel in Rotterdam, de thuishaven van Sparta.

Manchester City - Bayern München (21.00 uur)

De kwartfinales van de Champions League gaan beginnen en er staat meteen een enorme kraker op het programma. Manchester City en Bayern München zijn twee kanshebbers voor de eindzege, maar treffen elkaar dus nu al in het miljardenbal. Voor City-manager Pep Guardiola is het een weerzien met zijn ex-werkgever, waarmee hij de Champions League niet wist te winnen. Dat hoopt hij wel te doen met the Citizens. Bij Bayern is het wat minder rustig na het ontslag van Julian Nagelsmann. Thomas Tuchel moet de club naar succes loodsen. Op FCUpdate kun je een liveverslag volgen van de kraker.

Benfica - Internazionale (21.00 uur)

Roger Schmidt blijft het uitstekend doen met Benfica en zit ook bij de beste acht van de Champions League. In de kwartfinales wacht een dubbele ontmoeting met het stugge Internazionale, dat in de vorige ronde afrekende met FC Porto. Het zou leuk zijn als we Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in actie gaan zien bij de Italianen. Het wordt sowieso een wedstrijden tussen oude bekenden uit de Eredivisie. Bij Inter spelen onder meer ook André Onana en Robin Rosens. De gastheer heeft de beschikking over David Neres en Fredrik Aursnes.

Voetbal op tv

20.00 uur Nederland Vrouwen - Polen Vrouwen, ESPN - live verslag van deze vriendschappelijke interland

21.00 uur Benfica - Internazionale, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Champions League

21.00 uur Manchester Ciity - Bayern München, Ziggo Sport + RTL7 - live verslag van deze wedstrijd in de Champions League