Guardiola opgelucht na riante zege: 'Ik ben tien jaar van mijn leven verloren'

Manchester City was dinsdagavond met 3-0 te sterk voor Bayern München en zette daarmee een reuzenstap richting de halve finales van de Champions League. Trainer Pep Guardiola was de man die na afloop het meest opgelucht was na het duel. De oefenmeester zag dat zijn ploeg het moeilijk had en liet op de persconferentie een emotionele reactie achter.

“Ik ben emotioneel gesloopt. Het was zeker niet comfortabel”, begint Guardiola. De Spanjaard zag een duel dat zich afspeelde in een moordend tempo waarin beide ploegen veel kansen bij elkaar speelden. “Ik ben tien jaar van mijn leven verloren vandaag. Het was zo’n veeleisend spel”, doet Guardiola er nog een schepje bovenop.

Ondanks de ruime zege zag de oefenmeester dat City het allesbehalve makkelijk had tegen Der Rekordmeister. “Tot aan de zestigste minuut was het een gelijk opgaand duel. In het begin van de tweede helft waren zij zelfs beter. We kregen geen controle op ze. Dankzij enkele omzettingen konden we het spelbeeld veranderen”, legt Guardiola uit. “Uiteindelijk boeken we een ongelofelijk resultaat, maar we weten dat ons nog genoeg te doen staat in München.”

Vrije dag

De 3-0 zege levert The Citizens een geweldige uitgangspositie op voor de return die volgende week op de planning staat. In de competitie treft Manchester City degradatiekandidaat Leicester City. Guardiola geeft aan dat hij in aanloop naar dat duel nog even moet bij komen van de emotionele rollercoaster tegen Bayern. “Ik ga een dag vrij nemen om even bij te komen en mezelf voor te bereiden op de wedstrijd tegen Leicester”, vertelt de zeer opgeluchte oefenmeester.

Kersvers Bayern München-trainer Thomas Tuchel houdt andere gevoelens over aan het duel met City, al wil de oefenmeester de strijd nog niet opgeven. “Het wordt een hele lastige taak om dit nog om te draaien. We zijn realistisch maar geven niet op”, begint de Duister op de persconferentie. “Maar het is pas over als we in de douches staan.”