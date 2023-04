Hatzidiakos haalt gram na 'praatjes' van Anderlecht: 'Ze kleineerden ons'

Pantelis Hatzidiakos heeft na het bereiken van de halve finale van de Conference League met AZ uitgehaald naar RSC Anderlecht. De 'praatjes' van de Belgische tegenstander hebben volgens de centrale verdediger averechts gewerkt.

"Ik besef nog niet wat er allemaal is gebeurd", sprak Hatzidiakos vlak na afloop van de wedstrijd voor de camera van NH Nieuws. "Dat gebeurt denk ik als ik straks weer een beetje tot rust ben gekomen. Ik besef wel dat we door zijn en ze hebben verslagen. En dat is terecht. Ze hadden van tevoren een beetje praatjes en vroegen zich af waar wij ons vertrouwen vandaan haalden."

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand aan de return sprak onder meer Anderlecht-trainer Brian Riemer zijn verbazing uit over de bravoure van AZ. De Alkmaarders verloren de heenwedstrijd met 2-0, maar hadden er alle vertrouwen in dat het alsnog goed zou komen. "We hebben het natuurlijk een tijdje minder gedaan, maar als je naar het hele seizoen kijkt, zie je dat we een heel goed team hebben. We laten ons niet gek maken. Ze hebben ons gemotiveerd door ons te kleineren."

De Alkmaarders hadden in Brussel volgens Hatzidiakos een off-day. "Het was ontzettend frustrerend na de wedstrijd, want bij het bekijken van de beelden zagen we dat er ontzettend veel mogelijkheden waren om ze pijn te doen. Genk heeft dat het weekend daarop gedaan. Dat was voor ons het besef van: dat kunnen wij ook."

AZ vervolgt de Europese campagne met een tweeluik met West Ham United. "We zijn thuis tot nu toe ongeslagen in de Europese campagne. Dat geeft veel vertrouwen. Dit soort Europese avonden zijn bijzonder, die wil je als voetballer graag spelen."