Heitinga genoot tijdens overwinning op Fortuna: 'Iets waar Ajax voor staat'

John Heitinga greep de wedstrijd tegen Fortuna Sittard aan om meerdere talenten van Ajax speeltijd te geven. Zo mocht Youri Baas weer in de basis beginnen, terwijl Youri Regeer, Silvano Vos, Mika Godts en Jorrel Hato als invallers binnen de lijnen kwamen. Heitinga geniet van de jongelingen in zijn groep.

"Je hebt de Future Cup een paar honderd meter verderop", vertelde Heitinga na de met 4-0 gewonnen wedstrijd voor de camera van ESPN. "Daar kunnen ze qua leeftijd nog spelen, maar ze spelen al op dit podium. Ze verdienen dat ook als je kijkt naar de trainingen en Jong Ajax. Dit is ook iets waar Ajax voor staat. Het is een beloning voor het harde werk wat ze leveren. Iedereen in de selectie moet zorgen dat hij als winnaar uit de strijd komt."

Zo was er in de Johan Cruijff ArenA opnieuw geen basisplaats voor de veelbesproken Owen Wijndal. Heitinga vindt dat bij een club als Ajax niet meer dan normaal. "Ik hoef niet iedere keer alles uit te leggen. We hebben inmiddels al vaker gespeeld. De vorige keer heb ik al aangegeven wat de situatie is. Dat verschilt per speler, ik voer veel gesprekken met de spelers. Uiteindelijk is het belangrijkste de prestatie op het veld."

Heitinga ging tijdens zijn praatje met Hans Kraay Jr. ook nog in op zijn eigen toekomst. Er is namelijk nog veel onduidelijkheid over de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. "Ik denk dat er achter de schermen hard gewerkt wordt", opperde Heitinga. "Dan zal er ook snel een gesprek met mij gevoerd gaan worden, dat gevoel heb ik wel. We gaan met elkaar in gesprek, het belangrijkste is dan wat het beste is voor de club."