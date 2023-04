Heitinga glimlacht bij opmerking over Klaassen in aanloop naar duel met Fortuna

John Heitinga verwacht dat Davy Klaassen zondag gewoon beschikbaar is als Ajax het opneemt tegen Fortuna Sittard. De middenvelder kreeg afgelopen woensdag in het bekerduel een aansteker tegen zijn hoofd en moest vervangen worden. Na de veelbesproken Klassieker is Klaassen volgens zijn trainer goed hersteld.

Heitinga kreeg in aanloop naar de wedstrijd tegen Fortuna niet alleen maar goed nieuws. "Mohammed Kudus is nog even afwachten op de reactie van de dokter. Devyne Rensch en Ahmetcan Kaplan waren al geblesseerd voor het laatste duel. Davy Klaassen is zonder hoofdpijn wakker geworden. Ik ga er vanuit dat hij er aanstaande zondag gewoon weer bij is", vertelde Heitinga in gesprek met ESPN.

Ajax heeft volgens Heitinga, ondanks de overwinning op Feyenoord in de beker, nog wat goed te maken met de eigen fans. "We hebben iets recht te zetten in de competitie. De 0-0 in Deventer hebben we wel gevoeld. We willen volgend seizoen Champions League spelen en dat betekent dat we onze wedstrijden moeten winnen. En de eerstvolgende is de wedstrijd tegen Fortuna", blikt de oefenmeester vooruit.

Ajax strijdt om plek twee

Heitinga weet dat ieder puntenverlies in de slotfase van de competitie cruciaal kan zijn in de strijd om de bovenste plekken. Ajax staat acht punten achter koploper Feyenoord en lijkt de landstitel te kunnen vergeten. De strijd om plek twee is spannend. Ajax (56 punten), PSV (56 punten) en AZ (54 punten) azen daarop. PSV speelt zaterdag thuis tegen Excelsior, AZ ontvangt Sparta Rotterdam.