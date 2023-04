Heitinga krijgt weer dezelfde vraag op persconferentie: 'Voor mij is het simpel'

John Heitinga weet nog altijd of hij na de zomer nog actief is bij Ajax. De 39-jarige trainer nam het stokje eerder dit kalenderjaar over van de ontslagen Alfred Schreuder, maar duidelijkheid over de toekomst is er nog niet. Vrijdag werd hij er logischerwijs wel weer naar gevraagd.

"Ik kan daar nog niet meer over zeggen dan in de afgelopen periode", vertelde de trainer, die zondag met Ajax een bezoekje brengt aan directe concurrent PSV, tijdens het perspraatje. "We krijgen best veel vragen hierover. Als er iets te melden valt, zal ik jullie informeren. Anders horen jullie iets van de club. Op dit moment kan ik niet meer zeggen dan ik de vorige keer heb gedaan."

Onlangs gaf de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat wel aan dat Heitinga er goed op staat in Amsterdam. "Ik heb een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe technisch directeur. Die heeft mij verteld dat ik op pole-position sta. Voor mij is het heel simpel, ik richt me op PSV. Ik zal er hard voor werken. Als ik daar meer informatie over heb, dan zal ik jullie informeren."

Heitinga staat met zijn ploeg aan de vooravond van een cruciale week. Ajax staat momenteel tweede in de Eredivisie en kan op bezoek bij nummer drie PSV een grote stap zetten naar de voorronde van de Champions League. Volgende week zondag spelen de rivalen uit Amsterdam en Eindhoven opnieuw tegen elkaar. Dan is De Kuip in Rotterdam-Zuid het toneel van de finale van de KNVB Beker.