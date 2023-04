Heitinga maakt keuze tussen tweede plek en beker: 'Dat wil je uiteindelijk'

John Heitinga weet dat het voor Ajax eigenlijk belangrijker is om tweede te worden dan om de beker te winnen. De trainer van de Amsterdammers begint aan een cruciale week met twee wedstrijden tegen concurrent PSV. Aanstaande zondag staat het competitieduel tussen de rivalen op de planning.

"We gaan nu eerst vol voor dit duel", vertelde Heitinga vrijdagmiddag tijdens de persconferentie. "Daar zal wel veel informatie uit komen. Dan zullen we maandag bij elkaar komen om een plan te maken richting de volgende wedstrijd tegen PSV. Dit zijn wel speciale wedstrijden. Je hebt je gekwalificeerd voor de finale van de beker, maar we weten ook hoe belangrijk het is om tweede te worden. We willen volgend seizoen graag Champions League spelen, maar dat geldt ook voor PSV. Hopelijk wordt het een spektakelstuk."

Op het perspraatje werd Heitinga ook gevraagd of het pakken van de tweede plek niet belangrijker is dan de beker. Daar was de oefenmeester het wel mee eens. "Tuurlijk. Maar uiteindelijk wil je iedere prijs winnen. We kennen het belang van dit duel. Daarom richten we ons eerst op aanstaande zondag. De realiteit is gewoon dat wij een flinke achterstand hebben en dat betekent dus de strijd om de tweede plek. We gaan om te winnen en anders moeten wij zorgen dat we niet verliezen."

Ajax en PSV staan vijf wedstrijden voor het einde van de competitie precies gelijk, al hebben de Amsterdammers momenteel een beter doelsaldo. Na de onderlinge wedstrijd speelt Ajax nog tegen AZ, FC Groningen, FC Utrecht en FC Twente. Voor directe concurrent PSV staan er nog ontmoetingen met Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, sc Heerenveen en AZ op het programma. Koploper Feyenoord lijkt voor beiden niet meer te achterhalen.